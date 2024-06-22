روبرتو باجيو.. إصابة أسطورة كرة القدم الإيطالي في سطو مسلح على منزله (فيديو)

أصيب أسطورة كرة القدم الإيطالي روبرتو باجيو في سطو مسلح على منزله في شمال إيطاليا؛ مما تطلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيطالية، اقتحم خمسة أشخاص مسلحين منزل باجيو (57 عاما) بالقرب من مدينة فينشينزا أول أمس الخميس، عندما كان يشاهد المباراة التي خسرها المنتخب الإيطالي بهدف نظيف أمام نظيره الإسباني في يورو 2024 مع عائلته.

وعندما حاول باجيو الدفاع عن نفسه ضربه أحد الجناة ببندقية فأصابه في الرأس، بحسب التقارير المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أمس، تصريحات لباجيو قال فيها “لحسن الحظ، العنف الذي تعرضت له تسبب لي فقط ببعض الغرز والكدمات والكثير من الخوف”.

وبحسب ما ورد، تم حبس باجيو وعائلته في غرفة. وقام اللصوص بسرقة المنزل والساعات والمجوهرات والنقود. وبعد أن ترك الجناة المنزل، كسر باجيو باب الغرفة وأبلغ الشرطة.

ولم يصب أي شخص آخر غير اللاعب الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم عام 1993 ووصيف كأس العالم 1994. كما شارك في 56 مباراة مع منتخب إيطاليا وسجل 27 هدفا.