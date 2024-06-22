سرايا القدس تعلن استهداف مقر قيادة إسرائيلي في “أبو عريبان” جنوب شرق غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت مقر القيادة والسيطرة التابع للجيش الإسرائيلي في موقع “أبو عريبان” جنوب شرق مدينة غزة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم السبت، مقطع فيديو يبيّن استهداف الموقع العسكري. وكتبت في تعليق مصاحب للفيديو “مشاهد من استهداف مقر القيادة والسيطرة التابع للعدو في موقع أبو عريبان جنوب شرق مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وشرحت السرايا في مقطع الفيديو مراحل العملية، التي بدأت بـ”رصد تحركات الآليات ومقر القيادة والسيطرة وتموضع آليات وجنود العدو”، ثم ظهر أحد المقاومين وهو يجهز لإطلاق المقذوف بعد تحضيره.

كما بيّن مقطع الفيديو انطلاق المقذوف نحو الأهداف التي تم تحديدها، وأظهر سقوط قذائف الهاون على موقع عسكري.

وفي هذا السياق قالت سرايا القدس في بيان، السبت، إنها “حققت إصابات مباشرة في عدد من جنود العدو المتمركزين على البوابة الخارجية لمعبر رفح ومحيطها خلال دكنا لهم بقذائف الهاون”.

ووفقًا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 664 بينهم 312 خلال المعارك البرية في غزة.