سي إن إن: لماذا يهدد حزب الله هذه الدولة الأوروبية الصغيرة؟

أشارت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها الجمعة إلى أهمية موقع قبرص في أي حرب بين إسرائيل وحزب الله، وطبيعة علاقة قبرص مع إسرائيل، خاصة وأنها شهدت تدريبات مشتركة مع القوات الإسرائيلية في السنتين الأخيرتين.

وحذر حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، قبرص الأربعاء من أنها سوف تكون عرضة لهجمات الحزب إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها وأراضيها لشن هجمات على لبنان.

ما أهمية موقع قبرص؟

تقع جزيرة قبرص في شرق المتوسط، في المنطقة التي تفصل الشرق الأوسط عن جنوب أوروبا، وبالتالي فهي من الناحية الجيوسياسية أقرب للصراع في المنطقة من مراكز القوة في القارة الأوروبية.

كما أن موقع قبرص يجعلها قريبة بشكل خاص من لبنان وإسرائيل.

وتنقسم جزيرة قبرص، التي تبلغ ضعف مساحة ولاية ديلاور الأمريكية، إلى قسمين: القسم الجنوبي المعروف باسم جمهورية قبرص ويتحدث أهله اللغة اليونانية. والقسم الثاني المعروف باسم جمهورية شمال قبرص، الذي تعترف به تركيا ويتحدث أهله اللغة التركية.

ويعكس هذا التقسيم الصراع الطويل بين تركيا واليونان على السيطرة على شرق المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن جمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ويعيش فيها نحو 920 ألف فرد، وهي التي وجه إليها نصر الله تحذيراته.

ما طبيعة العلاقة بين قبرص وإسرائيل؟

ذكر تقرير الشبكة الأمريكية أن إسرائيل استخدمت أراضي قبرص في السنوات الأخيرة لتدريب قواتها على حرب محتملة مع حزب الله، وذلك لأن طبيعة أراضي قبرص تشبه لبنان، وذلك حسبما قالت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

وأجرت القوات الإسرائيلية تدريبات مشتركة مع القوات القبرصية عام 2022 على القتال في عدة جبهات، مع التركيز على حزب الله في لبنان.

وكان آخر التدريبات المشتركة بين إسرائيل وقبرص في مايو/آيار 2023.

غير أن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس أكد في منشور على موقع إكس أن بلاده “لم تسهل أبدا ولن تسهل أي عمل عدائي أو عدوان على دولة أخرى”.

ما دور قبرص في الحرب في قطاع غزة؟

حرصت قبرص على رفض أي ادعاءات عن تورطها في الحرب في قطاع غزة، والتأكيد على جهودها الإنسانية التي ساعدت في إدخال بعض المساعدات إلى غزة.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس إن “جمهورية قبرص ليست جزءا من المشكلة بل جزء من الحل”، مشيرا إلى أن الممر الإنساني البحري الذي ساهمت قبرص في تقديمه لقطاع غزة “معترف به ليس فقط في العالم العربي، بل أيضا من كل المجتمع الدولي”.

وسمحت قبرص في مارس/آذار الماضي للسفن التي تحمل المساعدات الإنسانية بالإبحار من موانيها إلى ميناء غزة.

ووجهت قبرص بعض الانتقادات إلى سياسة إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، لكنها أدانت الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ما احتمال تورط قبرص بشكل أكبر في الصراع؟

في حال تحقق سناريو استخدام إسرائيل قواعد في قبرص لشن هجمات على لبنان، فإن هذا يعني فعليا أن الحرب وصلت إلى الاتحاد الأوروبي”، على أساس أن قبرص عضو في الاتحاد، كما قال محمد علي شعباني محرر موقع “أمواج” ومحلل الشؤون الإيرانية، في منشور على موقع إكس.

غير أن بعض الباحثيين يرون أنه من غير المحتمل تحقق هذا السيناريو، ويقللون من احتمال اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل.

من بين هؤلاء الباحثين لينا الخطيب، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد “تشاتام هاوس” في لندن، التي علقت على الفيديو الذي بثه حزب الله بعد تصوير مسيرة تابعة له لمناطق هامة في حيفا، أنه من الطبيعي أن يكون لدى الطرفين خطط عسكرية للتعامل مع اي تصعيد محتمل.

وتؤكد لينا أنه، حسب الوضع الحالي، “لن تستفيد إسرائيل أو حزب الله من حرب شاملة”، وأن حزب الله يعلم أن الحرب ستلحق دمارا واسعا بلبنان، وهو أمر لن يلقى قبولا شعبيا في هذا البلد.

وأضافت أنه من غير المحتمل أن تسمح إدارة بايدن لإسرائيل بخوض حرب على جبهتين بمفردها، هذا علاوة على أن التدخل الأمريكي قد يدفع جماعات مسلحة أخرى موالية لإيران إلى الدخول في الحرب، وهو ما لا تريده إدارة بايدن في العام الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية.