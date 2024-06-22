كندا تستعد لإجلاء 45 ألفا من مواطنيها من لبنان

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أبلغت نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلادها تعتزم إجلاء مواطنيها، البالغ عددهم 45 ألفا، من لبنان خوفا من اندلاع حرب هناك.

وأبلغت جولي كاتس، الجمعة، أنها أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة استعدادًا للإجلاء، تحسبًا لنشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وبدوره شدد كاتس، على أن “إسرائيل لا تستطيع أن تتسامح مع سيناريو نزوح السكان من منازلهم بسبب التهديدات الأمنية التي يشكلها حزب الله”.

ويوم الأربعاء الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من أن الحزب “سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد وبلا سقف”، في حال اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل.

وقال نصر الله إنه “في حال اندلاع الحرب لن يكون هناك مكان آمن في إسرائيل من هجمات حزب الله”.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.