مشهد لثلاثة أطفال رضع يبكون جوعا لعدم توافر الحليب شمالي غزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو مشهدا قاسيا لثلاثة أطفال رضّع وهم يصرخون جوعا لعدم توفر الحليب في مناطق شمال غزة.

ورصد الصحفي حسام شبات، أمس الجمعة، حالة 3 توائم رضّع وهم يصرخون من شدة الجوع، مؤكدا عدم امتلاك ذوي الأطفال حليبا أو أبسط المواد الغذائية لهم بسبب المجاعة في الشمال.

وأشار شبات إلى سوء الوضع البيئي الذي يعيش فيه الأطفال الرضع مع عائلتهم، حيث يعاني المكان من تلوث بيئي خطير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى نقص حاد بالمستلزمات الإنسانية والغذائية بلغت حد المجاعة خاصة بشمال القطاع.

ويواجه سكان محافظتي غزة وشمال القطاع أزمة، مع تفاقم أزمة المجاعة التي تهدد حياتهم بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمّرة لشهرها التاسع، وما رافقها من تشديد للحصار ومنع أو تقنين إدخال المواد الغذائية المحدودة أصلًا.

وتشهد حملة إلكترونية بعنوان “شمال غزة يموت جوعًا” تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت التدوينات والتغريدات مطالبات لدول العالم والمنظمات الإغاثية والحقوقية، بسرعة التدخل لإنقاذ السكان من الموت جوعًا.