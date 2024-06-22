مقتل إسرائيلي بإطلاق نار على مركبة كان يستقلها في قلقيلية (فيديو)
قُتل إسرائيلي صباح اليوم السبت بإطلاق نار على مركبة كان يستقلها وسط مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بإطلاق نار على مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية في مدينة قلقيلية، وإصابة إسرائيلي كان يستقلها، وإحراق المركبة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
جيش الاحتلال يستهدف خيام النازحين في مواصي رفح
هنية: السابع من أكتوبر زلزال ضرب أسس الكيان الصهيوني
نتنياهو: نريد إدارة مدنية في قطاع غزة تقبل بإسرائيل
وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية إن عملية إطلاق النار وقعت في الشارع الرئيسي، وبعد ذلك أضرمت النيران في المركبة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية بواسطة فريق طبي تابع للهلال الأحمر إلى حاجز بمدخل المدينة، ثم أعلنت وفاته لاحقا.
وأشارت إلى أن ذلك الحادث هو الثاني في قلقيلية خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد هجوم على إسرائيلي آخر يوم الخميس.
مصادر محلية: مشاهد لاندلاع النيران بالمركبة الإسرائيلية في قلقيلية بعد تعرض سائقها لإطلاق نار pic.twitter.com/mTQAVMJcyO
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2024
وقالت قناة (مكان) الإسرائيلية، إن “إسرائيليًّا دخل مدينة قلقيلية وأصيب برصاص مسلحين وحالته حرجة جدا”، وذلك قبل أن يعلن الجيش في وقت لاحق مقتله.
وأشارت إلى أن “الإسرائيلي موجود حاليا لدى الهلال الأحمر، والإدارة المدنية تنسق لنقله إلى إسرائيل”، وإلى أن “المنظومة الأمنية تُقدر أن خلفية الهجوم قومية وليست جنائية”.