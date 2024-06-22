42 شهيدا في مجزرتين للاحتلال بحي التفاح ومخيم الشاطئ في غزة (فيديو)

استشهد 42 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال في مجزرتين جديدتين، اليوم السبت، حيث شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على حي التفاح ومخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة باستشهاد 42 شخصا في المجزرتين، حيث استهدف الاحتلال مربعات سكنية ودمرها فوق قاطنيها.

وأضاف أنه تم انتشال جثامين 19 شهيدا وأكثر من 35 مصابا بقصف الاحتلال مربعا سكنيا في حي التفاح بمدينة غزة.

كما استشهد وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة مهنا بمخيم الشاطئ غربي غزة، وتم تدمير عدد كبير من المنازل بجانبه وبمحيطه.

وأدانت حركة حماس المجزرة الإسرائيلية وقالت في بيان، إن إسرائيل “تواصل استهداف المدنيين وتنفيذ مجازر جديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة”.

وقبل المجزرتين، كان عدد الشهداء ارتفع إلى 37 ألفا و551 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، ووصل عدد الإصابات إلى 85 ألفا و911 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.