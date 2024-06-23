السفير الإسرائيلي يغادر كولومبيا بعد قطع العلاقات مع تل أبيب

غادر سفير إسرائيل لدى بوغوتا البلاد، إثر قطع كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الهجمات المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب مارغريتا مانجاريز ستنهي أيضا مهمتها الدبلوماسية في إسرائيل بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وفي الأول من مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو في كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة.

وعزا القرار إلى وجود حكومة ورئيس (في إسرائيل) يمارسان الإبادة الجماعية، وأكد أن “عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود”، محذرا من أنه “إذا ماتت فلسطين، ماتت الإنسانية”.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل، عقب مجزرة الطحين في غزة حين استشهد 118 فلسطينيا أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.