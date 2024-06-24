أتراك يقتحمون فرعي برغر كينغ وستاربكس في ديار بكر احتجاجا على دعمهما إسرائيل (شاهد)

تضامنًا مع غزة

احتج ناشطون أتراك في مدينة ديار بكر، داخل مطعم برغر كينغ ومقهى ستاربكس، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعمًا لغزة وفلسطين.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام تركية، مساء السبت، مشاهد تظهر احتجاجات داخل فرع ستاربكس بمنطقة كايابينار وفرع برغر كينغ في منطقة صور بديار بكر.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جدير بالذكر أن سهم ستاربكس للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك، قد تراجع بأكثر من 31% منذ التصاعد العالمي لمقاطعة العلامة التجارية المتهمة بدعم إسرائيل، حيث بلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة يوم الجمعة 3 مايو/أيار 73.11 دولارا، نزولا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'i basan bu vandalları polis derhal gözaltına almalı! Bu da bir terördür! Halka korku salıp, huzur bozuyorlar. Bu şahıslar hakkında "terörden" işlem yapılmalı! YETER ARTIK! pic.twitter.com/TYXyn13IQP — Cemil Çiçek (@avcemilcicek06) June 23, 2024

Dün Diyarbakır'da Burger King ve Starbucks şubelerine bir kaç yiğit genç haklı meşru protestonu gerçekleştirdi.Ancak kemalistlerin ve apoist siyonist uşakların zoruna gittmiş.Zorunuza gitmesi normaldir çünkü siz onların Türkiye'deki uşakları ve işbirlikçisiniz.#Diyarbakır pic.twitter.com/ibY4eNEj0s — Mehmet Emin Akkılıç (@akklcmehmet21) June 23, 2024

كما خسرت شركة ماكدونالدز نحو 7 مليارات دولار من قيمتها خلال ساعات بعد إعلان مديرها المالي إيان بوردن في 13 مارس/آذار الماضي استمرار تأثير المقاطعة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي في المبيعات خلال العام الحالي.

ومنذ 7 أكتوبر وإسرائيل تشنّ حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.