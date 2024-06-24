الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام فرض غرامة ضخمة على أبل بعد اتهامها بانتهاك قواعد المنافسة

فتحت المفوضية الأوروبية الباب، الاثنين، أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة أبل الأمريكية، وقالت -في رأي تمهيدي- إن متجر التطبيقات “آب ستور” لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية في بروكسل أن “قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين”.

وهذا الرأي، الذي نشره الاتحاد الأوروبي في بيان، هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية، وباتت ملزمة منذ السابع من مارس/آذار، وأتى بعد بداية تحقيق في 25 من مارس.

وأمام أبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف، ويمكن للمجموعة الأمريكية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.

غرامة ضخمة

وفي حال تأكيد هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025. وقد تفرض على أبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، ولاحقا إلى 20% في حال الانتهاك المتكرر.

وكانت المجموعة الأمريكية العملاقة قد سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبموجب نظام الأسواق الرقمية “يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لأبل مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل تكلفة، وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء”، وفق ما أوضحت المفوضية.

وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل حاليا مع أبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.

خلاف منذ مدة طويلة

وهذا الخلاف قائم منذ مدة طويلة بين العملاق الأمريكي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

ولأسباب مماثلة، فرضت المفوضية على أبل ومقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، غرامة قدرها 1.8 مليار يورو في مطلع مارس، في ختام تحقيق بوشر في يونيو/حزيران 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث الموسيقي.

واستأنفت أبل، التي تؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة، القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بروتون “نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية، لنضع سريعا حدا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا”.