الجزائر تستأنف رحلات القطار مع تونس بعد توقف استمر نحو 3 عقود

أعلنت الجزائر، الأحد، استئناف رحلات قطار المسافرين مع تونس بدءًا من الصيف الجاري، بعد توقف استمر نحو 3 عقود.

جاء ذلك وفق تصريح مراقب الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، للإذاعة الجزائرية.

وبحسب خنتوت، فإن القطار العابر للحدود تمت برمجة وجهته نحو تونس هذا الصيف، لكنه لم يذكر موعد انطلاق الرحلات ولا عن عددها أسبوعيا.

وقبل أسابيع، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن استئناف رحلات قطار المسافرين بين الجزائر العاصمة وتونس متوقع في 5 يوليو/تموز المقبل، الذي يوافق يوم احتفال الجزائر بعيد استقلالها عن فرنسا عام 1962.

وأشار خنتوت، إلى أن إدارة الجمارك حضّرت مسبقا للعملية بالتنسيق مع مختلف المعنيين، من مصالح شرطة الحدود والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من أجل توفير الظروف الملائمة لعبور المسافرين من محطة سوق أهراس الدولية.

ووفقا للمسؤول الجزائري، فإن محطة سوق أهراس (ولاية حدودية على الطرف الجزائري)، اعتُمدت للمعالجة الجمركية لحركة المسافرين المتوجهين إلى تونس عن طريق السكة الحديدية.

وقبل أسابيع، أجرت شركة النقل بالسكك الحدودية التونسية رحلة تجريبية من دون مسافرين، ربطت العاصمة تونس بمدينة عنّابة على الساحل الشرقي للجزائر، استعدادا لاستئناف نشاط هذا الخط.

تجدر الإشارة إلى أنه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أُغلق هذا الخط بين العاصمتين العربيتين بسبب تدهور الوضع الأمني وتزايد نشاط الجماعات المسلحة فيما عُرف لاحقًا بـ”العشرية السوداء في الجزائر”.

وسنويًّا، يقصد ملايين السياح الجزائريون الجارة تونس خصوصًا في الفترة الممتدة من يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن عطل نهاية العام الميلادي (ديسمبر/كانون الأول)، وتكتظ المعابر الحدودية بين البلدين في أوقات الذروة بطوابير من مئات آلاف السيارات، في مشهد صار متكررًا كل عام.