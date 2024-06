وفاة امرأة وإنقاذ عائلة سودانية في صحراء ليبيا بعد تعطل سيارتهم (فيديو)

توفيت امرأة سودانية كانت في رحلة نزوح مع عائلتها، حيث علقت السيارة التي كانت تقلهم في الصحراء بالمنطقة الشرقية في ليبيا، قبل أن تجدهم فرق الإنقاذ والطوارئ.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية في ليبيا مقطع فيديو، يوثق عملية بحث وإنقاذ في الصحراء، ويُظهر وصول فرق الإنقاذ إلى موقع العائلة السودانية بعد أن علقت سيارتهم في الصحراء.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 9 ملايين نزحوا منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023، وتشير إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود.

وتداول المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، أمس الأحد، مقطع فيديو لعملية بحث وإنقاذ عائلة سودانية نازحة علقت في الصحراء إثر تعطل سيارتهم خلال رحلة نزوحهم.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية في ليبيا إنه تلقى بلاغًا، مساء الجمعة الماضية، يفيد بوجود عائلة سودانية من النازحين عالقين في الصحراء بعد تعطل سيارتهم على بعد 180 كيلومترًا جنوب مدينة الكفرة، وأن إحدى النساء قد توفيت.

وتوجهت فرق الإنقاذ فورًا إلى موقع العائلة، وتمكنت من الوصول إليها بعد عمليات بحث شاقة في الصحراء، حيث عُثر على العائلة في حالة إعياء شديد ونقص في الماء والغذاء.

وقامت فرق الإنقاذ بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية في ليبيا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل جثمان المرأة المتوفاة إلى مدينة الكفرة.

