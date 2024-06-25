أبرزهم شهداء الجزيرة.. جدارية بطول 30 مترا تخلد تضحيات فلسطين وسط أمستردام (فيديو)

اشترك فنانون داعمون لفلسطين ومناهضون للحرب على غزة في رسم جدارية ضخمة، تمتد بطول 30 مترًا في أحد شوارع العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن عدد من شهداء غزة والقطاع الذين قتلهم الاحتلال لنضالهم من أجل القضية الفلسطينية، وحملت اللوحة عنوان “إذا كان يجب أن أموت فيجب أن تعيش لتحكي قصتي”.

ووفق مؤسسة “تولهويستوين” للفنون التي عكف فنانوها على رسم الجدارية، فقد استلهمت اسم العمل من عنوان قصيدة الشاعر والمترجم رفعت العرير، الذي استشهد مع عائلته في غارة جوية إسرائيلية في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2023. وكان قد كتبها لابنته شيماء في عام 2011، وشاركها مع العالم مرة أخرى قبل أيام من استشهاده. وبعد أربعة أشهر من ذلك اليوم، وتحديدًا في 26 من إبريل/نيسان 2024، استشهدت ابنته شيماء العرير، مع زوجها وابنها المولود حديثًا عبد الرحمن، في غارة جوية إسرائيلية.

وضمت الجدارية صور الصحفيين والأطباء والأطفال من غزة والضفة الغربية، وزُينت بالكوفية السوداء والبيضاء وأوراق الزيتون بصفتها رمزًا للتضامن.

وكان أبرز المكرَّمين على تلك اللوحة، مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة، والدكتور عدنان البرش، والمراسلة بيسان عودة، والجرّاح غسان أبو ستة، ومراسلة الجزيرة هند الخضري، والمصور الراحل سامر أبو دقة، وأيضًا الطفلة هند رجب.