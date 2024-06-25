الجزيرة مباشر في منزل عائلة هنية المدمّر عقب غارة إسرائيلية أسفرت عن 13 شهيدا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الكبير في منزل عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي استشهد فيه نحو 10 أفراد من العائلة من بينهم شقيقته الحاجة زهر هنية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، فجر اليوم الثلاثاء، باستشهاد 13 فلسطينيا، بينهم شقيقة هنية، بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ورصدت جولة لكاميرا الجزيرة دمارا كبيرا في منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ، حيث تحول المبنى إلى ركام.

وفي المنزل المكون من أربعة طوابق، الذي سوته الغارة الإسرائيلية بالأرض، حاول الأهالي انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بصعوبة بالغة بسبب انعدام معدات البحث والإنقاذ.

وتحدث بعض الأهالي بأسى عن فشل محاولاتهم لانتشال جثامين الشهداء، إذ تم انتشال جثامين 3 فقط من الشهداء العشرة، ولا يزال 7 منهم تحت الأنقاض.

ووسط بحثهم اليائس عن وسيلة لإخراج الجثامين العالقة تحت الأنقاض، يعمد الأهالي إلى الدخول من خلال تشققات في المبنى المنهار بفعل الغارة الإسرائيلية مع بروز حديد المبنى المنهار، رغم خطورة الأمر وصعوبته.

حماس تحمّل إدارة بايدن المسؤولية

من جانبها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت في بيان، الثلاثاء، إن ذلك يأتي باستمرار إدارة بايدن في “منح الحكومة الصهيونية وجيشها المجرم، الغطاء السياسي والعسكري والوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع”.

وأشارت حماس إلى “المجازر التي ينفّذها العدو الصهيوني الفاشي بحق شعبنا في قطاع غزة، ومنها القصف على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ، الذي قضى فيه عشرة مدنيين، بينهم شقيقة رئيس حركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية”.

كما أشارت إلى “القصف على مدرسة عبد الفتاح حمود بحي الدرج، الذي أَوْدى بحياة ثمانية من عائلة الجرو، واستهداف منزل عائلة نصر بمخيم المغازي، ومدرسة أسماء التابعة للأونروا بمخيم الشاطئ”.

ودعت حماس “جماهير الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات، والضغط لوقف العدوان”، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم.