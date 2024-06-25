الحكومة المصرية: توقف حقل غاز في دولة مجاورة أثر على إمدادات الطاقة لدينا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حقل غاز في “إحدى الدول المجاورة لنا” أوقف الإنتاج لمدة 12 ساعة مما أثر على إمدادات الطاقة لدينا أمس الأثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء، وسط أزمة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي في مصر والتي زادت إلى 3 ساعات يوميا خلال الأسبوع الجاري.

وأعلن مدبولي، اتخاذ حزمة خطوات تهدف إلى تخفيف انقطاع التيار الكهربائي، تتضمن غلق المحال التجارية بدءا من الـ10 مساء.

وقال مدبولي إنه أوعز للجهات المختصة بغلق المحلات التجارية في البلاد بدءا من الـ10 مساء بداية من يوليو/تموز المقبل بهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.

وأضاف: وجهت وزير البترول للتعاقد بشكل فوري على الوقود اللازم لقطاع الكهرباء، على أن نصل إلى وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.

مليار دولار احتياجات

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، أمس الاثنين استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية لتستقر عند 3 ساعات، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مدبولي “سنحتاج إلى ما قيمته مليار دولار من واردات المازوت والغاز الطبيعي لقضاء فصل الصيف دون انقطاع للكهرباء”

وأضاف أن مصر تستهدف الوصول إلى صفر انقطاع للكهرباء، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة احتياطي المازوت واستيراد 300 ألف طن بقيمة نحو 180 مليون دولار.

وأكد أنه بحلول نهاية شهر يوليو عند وصول هذه الشحنات نخطط لوقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.