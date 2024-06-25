الحكومة المصرية: توقف حقل غاز في دولة مجاورة أثر في إمدادات الطاقة لدينا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إن توقّف حقل غاز في “إحدى الدول المجاورة لنا” أوقف الإنتاج مدة 12 ساعة مما أثر في إمدادات الطاقة لدينا أمس الاثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء، وسط أزمة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي في مصر، زادت إلى 3 ساعات يوميا خلال الأسبوع الجاري.

وأعلن مدبولي، اتخاذ حزمة خطوات تهدف إلى تخفيف انقطاع التيار الكهربائي، تتضمن إغلاق المحال التجارية بدءا من الـ10 مساء.

وقال مدبولي إنه أوعز إلى الجهات المختصة بإغلاق المحلات التجارية في البلاد بدءا من الـ10 مساء بداية من يوليو/تموز المقبل بهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.

وأضاف: وجهت وزير البترول للتعاقد بشكل فوري على الوقود اللازم لقطاع الكهرباء، على أن نصل إلى وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.

مليار دولار احتياجات

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، أمس الاثنين، استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية لتستقر عند 3 ساعات، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مدبولي “سنحتاج إلى ما قيمته مليار دولار من واردات المازوت والغاز الطبيعي لقضاء فصل الصيف دون انقطاع للكهرباء”.

وأضاف أن مصر تستهدف الوصول إلى مستوى لا انقطاع فيه للكهرباء، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة احتياطي المازوت واستيراد 300 ألف طن بقيمة نحو 180 مليون دولار.

وأكد أن المسؤولين يخططون لعدم انقطاع الكهرباء -بحلول نهاية شهر يوليو عند وصول هذه الشحنات- خلال أشهر الصيف الباقية.