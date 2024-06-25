الصين تمنع ركاب الطائرات من فتح ستائر النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط

حذرت وزارة أمن الدولة الصينية ركاب الطائرات من فتح ستائر النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط في المطارات التي يستخدمها الطيران المدني والعسكري، في خطوة تتعارض مع الممارسات السائدة المتعلقة بسلامة الطيران، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ويهدف التحذير، الذي صدر على تطبيق “وي تشات” أمس الاثنين، إلى الحد من تسرب المعلومات العسكرية الحساسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يقوم الركاب بالتقاطها أثناء الإقلاع أو الهبوط في المطارات ذات الاستخدام المزدوج، بحسب ما ذكرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وقالت الوزارة في المنشور إن الركاب الذين يستخدمون المرافق ذات الاستخدام المزدوج، التي تقدر بثلث المطارات في الصين، ممنوعون من التقاط الصور أو مقاطع الفيديو للمناطق الحساسة.

واستشهدت وزارة أمن الدولة بواقعة حدثت مؤخرا، حيث يشتبه في قيام مواطن أجنبي بالتقاط صور “بطريقة غير قانونية” من نافذة طائرة. وقالت الوزارة إن الراكب تم احتجازه فيما بعد مدة سبعة أيام.