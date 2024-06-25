“القسام” تعلن استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين في الضفة الغربية وتتوعد سموتريتش

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وحدة النخبة المشتركة بين القسام وكتائب شهداء الأقصى في طولكرم بالضفة الغربية، تمكنت الليلة الماضية من استدراج قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى كمين محكم.

وقالت القسام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه “في عملية مركبة ودقيقة من خلال الرصد والمتابعة والتسلل الدقيق، جرى استدراج مركبة تقل عددا من جنود العدو داخل مركبة ومن بعد ذلك قمنا باستهداف كل من بداخل المركبة”.

وشددت على أن “العملية تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى وتسطّر وحدة الدم والسلاح وتحت خندق واحد بالمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في الميدان”.

وتابعت “إننا نتحدى قادة الاحتلال للكشف عن خسائرهم. وليعلم الوزير الملعون سموتريتش أن الدم الفلسطيني يتوحد عند أي محاولة تهديد للضفة الغربية وأنه لا أمان لكل المستعمرين على أرضنا. وعهدنا أن نكون الدرع الحامي لشعبنا ولمقاومته الباسلة”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن في وقت سابق، أنه يعتزم جعل الضفة “جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي المعلنة حتى مساء الأحد، بلغت حصيلة قتلاه في قطاع غزة 665 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ويواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.