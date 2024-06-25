تؤوي نازحين.. اللحظات الأولى لاستهداف مدرسة عبد الفتاح حمود وسط غزة (فيديو)

استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بسلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين ومنازل مواطنين بمدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى لاستهداف إسرائيل، لمدرسة عبد الفتاح حمود التي تؤوي نازحين مدنيين بمنطقة الدرج وسط مدينة غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، منطقة مفترق العائلات غرب مدينة غزة؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال.

وقالت مديرية الدفاع المدني في غزة في بيان، إن طواقمها انتشلت 13 شهيدا وعددا من الجرحى، حيث استهدفت قوات الاحتلال مدرسة عبد الفتاح حمود، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزلا لعائلة الزميلي بحي الشجاعية.

استــشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حـمـ ـاس إسماعيل هـ ـنية بينهم شقيقته، في قـصف إسرائيلي استهدف منزلهم في #مخيم_الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية. 🔴 وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من أفراد عائلة هـنية الذين كانوا في المنزل لا يزالون تحت الأنقاض، وأكدت أن جل… pic.twitter.com/C1a6iacrZp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2024

وقالت مصادر طبية إن عددا من الشهداء والجرحى، وصلوا إلى مستشفى المعمداني جراء ارتكاب الجيش الإسرائيلي عدة مجازر باستهداف مركزي إيواء في حي الدرج (شرقا) ومخيم الشاطئ (غربا) إضافة إلى قصف طال منازل مواطنين.

واستهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بمدينة غزة:؛ مما أدى إلى استشهاد عدد منهم.

كما أطلق الطيران الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة على المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفتحت الآليات الإسرائيلية نيرانها في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الاحتلال استهدف خلال اليومين الماضيين أربعة مراكز إيواء وعدة منازل مأهولة بالسكان؛ مما أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين النازحين في هذه المراكز والمنازل السكنية وخلف مئات الإصابات.

ارتفاع عدد الشهداء

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و139 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و658 شهيدا، و86 ألفا و237 جريحا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.