13 شهيدا بينهم شقيقة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي لمنزل للعائلة بمخيم الشاطئ

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 13 فلسطينيا، بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، جراء قصف لمنزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، منزلا للعائلة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة؛ مما أدى إلى تدمير المنزل كلّيًّا واستشهاد نحو 13 شخصا على الأقل من أفراد العائلة وإصابة آخرين.

وتبحث طواقم الدفاع المدني عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمَّر، في حين تم نقل الشهداء إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وعُرف من الشهداء زهر عبد السلام هنية (أم ناهض) شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

كما عُرف من الشهداء أيضا، ناهض غازي هنية أبو غازي وزوجته إيمان أحمد هنية أم غازي، وابنه (إمام مسجد الغربي) محمد ناهض هنية (أبو حمزة)، وإسماعيل ناهض هنية، ومؤمن ناهض هنية، وزهر ناهض هنية، وشهد ناهض هنية، وآمال ناهض هنية.

وفي 10 إبريل/نيسان الماضي استشهد 6 من أفراد عائلة هنية بينهم 3 من أبنائه وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ وهم يتجولون لتهنئة سكان المخيم بحلول عيد الفطر آنذاك.