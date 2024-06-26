السودان.. نازحون يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية بعد مرور أكثر من عام على إقامتهم بمراكز الإيواء في دارفور (فيديو)

رصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، أوضاع النازحين في أحد مراكز الإيواء بمدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، بعد مرور أكثر من عام على إقامتهم في تلك المراكز.

وشكا النازحون تردي الأوضاع المعيشية داخل مراكز الإيواء، فضلًا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية لا سيما لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلنت الأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، أن حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر في ولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان، إن “السودان ينزلق نحو الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وأثر الصراع المروع على المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة”.

وأشار البيان إلى نزوح ما يقدر بنحو 7.3 ملايين شخص داخليًا منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، وذكر أنه خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 إبريل/نيسان 2024، قدم الشركاء في المجال الإنساني مساعدات إنسانية لأكثر من 5.2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا داخل السودان وخارجه منذ 15 إبريل/نيسان 2023.

ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربًا أسفرت عن أكثر من 15 ألف قتيل، وملايين النازحين واللاجئين، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.