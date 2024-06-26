الطبيب إياد الرنتيسي.. تحررت روحه وسجن الاحتلال جثمانه (فيديو)

يروي مقطع “فيديو” عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، قصة استشهاد الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي، رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تقول الحكاية على لسان الطبيب:

اسمي إياد الرنتيسي.. كان عمري ثلاثة وخمسين عامًا.. وكنت مديرًا لأحد مشافي النساء والولادة بمدينة بيت لاهيا في غزة.

مع عدوان السابع من أكتوبر على القطاع، تطوعت لإغاثة المصابين الذين توافدوا على مشفى كمال عدوان.. كنت مقيمًا في المشفى بصحبة عائلتي كطبيب، وأيضًا كنازح.

في العاشر من نوفمبر الماضي، أقدم الاحتلال على اقتحام المشفى، وطالب من فيه بإخلائه والتوجه ناحية الجنوب.

رفضت في البداية أنا ومجموعة من الأطباء مغادرة المشفى قبل إخلاء آخر مصاب فيه لمشفى آخر، إلا أن الجنود أجبرونا على المغادرة عنوة، حتى أنني غادرت وأنا أرتدي السترة الطبية حيث انتهيت للتو من إجراء عملية جراحية لأحد المصابين.

وبينما نحن نسير أنا وزوجتي وابنتي ووالدتي، صوب الجنود عبر ما زعم الاحتلال أنه ممر آمن؛ إذا بأحد الجنود ينادي بحدة:

أنت يا ممرض.. تعال هنا فورًا

توجهت إلى الجندي الذي طالبني بالركوع على ركبتي ووضع يدي فوق رأسي، وكأنني أسير حرب.

بعدها تم نقلي إلى مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الإسرائيلي في مدينة عسقلان، حيث يتعرض المعتقلون لصنوف العذاب، وهو ما كشفت عنه الكثير من وسائل الإعلام ومنها صحف وقنوات تابعة للاحتلال.

اتهمني الاحتلال بالمشاركة في احتجاز رهائن.. وبعد أسبوع من الاستجواب تحت صنوف من التعذيب فاضت روحي لخالقها.

وللتعتيم على الجريمة استصدر الاحتلال أمرًا قضائيًا بحظر نشر أي تفاصيل عن القضية لمدة ستة أشهر، حتى أن أسرتي لم تعرف شيئًا عن مصيري قبل يوم التاسع عشر من يونيو/حزيران، أي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اغتيالي.