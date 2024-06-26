بعد تهديدات موسكو.. وزير الدفاع الأمريكي يتحدث مع نظيره الروسي لأول مرة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تحدث مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف، يوم الثلاثاء.

وتأتي المحادثة بعد أن هددت الحكومة الروسية، يوم الاثنين، الولايات المتحدة بـ”تداعيات” في أعقاب هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن موسكو باتت تنظر إلى واشنطن باعتبارها أصبحت طرفًا في النزاع الدائر في أوكرانيا من خلال سماحها لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد مناطق روسية وشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها روسيا إليها في 2014.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين “بطبيعة الحال، فإن مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في القتال الذي أدى إلى مقتل مدنيين روس لا يمكن أن تمر دون أي تداعيات”.

ومن جانبه، هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”تسليم أسلحة مماثلة لأعداء دول غربية حتى يتمكنوا من مهاجمة مصالح هذه الدول في مناطق أخرى من العالم”.

وخلال المكالمة الهاتفية أمس الثلاثاء، أكد أوستن أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا، حسبما قال المتحدث باسم “البنتاغون”، بات رايدر.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على “تلغرام” أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا.

وأشار بيلوسوف إلى “الخطر المتزايد من تصعيد الحرب وسط استمرار شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا”، وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة قضايا أخرى دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأجرى أوستن المحادثة، وهي الأولى له مع بيلوسوف، حسبما قال رايدر، وتحدث أوستن آخر مرة مع نظيره الروسي في مارس/آذار 2023، وكان وزير الدفاع الروسي في ذلك الوقت هو سيرغي شويغو.