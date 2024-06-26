جمهور الجزيرة مباشر يعلق على استشهاد شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (فيديو)

نعى مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية.

واستشهد 13 فلسطينيا، بينهم شقيقة هنية، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن، إن هنية دفع الثمن غاليا من أجل مقاومة الاحتلال وحكومته المتطرفة التي ترتكب المجازر يوميا في حق أهالي القطاع.

وأكد آخرون أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ بداية الحرب، وأن خير دليل على ذلك قصفه للمزيد من المدنيين العزل مثل أفراد عائلة هنية.

ورأى مشاركون أن هدف الاحتلال الرئيسي من هذه الحرب هو تدمير القطاع بالكامل، وإبادة الأهالي وتجويعهم وتشريدهم والقضاء على كل ما يمت إلى الحياة بصلة.

وأضاف مشاركون أن إسرائيل تريد الضغط على المقاومة باستهداف عائلاتهم.