حريق كبير قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس (فيديو)

اندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء، قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل المشارف شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان إن حريقا كبيرا اندلع بالقرب من قاعدة “أوفريت”، وإن 25 فرقة إطفاء تعمل على إخماده، ويجري تحقيق في اشتباه الحرق المتعمَّد.

وذكرت الشرطة عبر بيان أنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة “أوفريت” والجامعة العبرية في القدس.

وأضافت أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى.

وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، ويجري تحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمَّد.

وأضافت أنها تُجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه فيهم بالمنطقة.