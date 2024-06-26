حماس: تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إصرار على مسار الفشل والخيبة

أكدت حركة حماس، الثلاثاء، أن تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي عن اليوم التالي للحرب هو إصرار على سلوك مسار الفشل والخيبة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لحركة حماس أن “حديث هنغبي حول اليوم التالي للحرب الإجرامية على قطاع غزة، والمستقبل السياسي لشعبنا الفلسطيني، وإعلانه عن خطط تناقشها حكومته مع الإدارة الأمريكية وأطراف أخرى؛ هو إصرار من هذه الحكومة الفاشية على سلوك مسار الفشل والخيبة، فهذه الخطط الخبيثة لن تجد طريقا للتنفيذ، أمام صمود وإرادة شعبنا، وبطولة وبسالة مقاومته”.

كما أكدت الحركة أن “مصير شعبنا الفلسطيني، ومستقبل قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الإجرامي، يقرره شعبنا الفلسطيني، ولا أحد سواه، وهو لن يسمح لأي كان بالتدخل فيه، ومقاومته الباسلة ستقطع أي يد للاحتلال تحاول العبث في مصير شعبنا ومستقبله”.

دعم جهود مقاطعة الاحتلال

وفي بيان آخر، أكدت حماس “دعمها الكامل لكل جهود مقاطعة الاحتلال المجرم وداعميه في إطار المقاومة الشاملة للعدو الصهيوني، وتعتبر أن هذه الجهود وخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول حققت إنجازات مهمة في زعزعة اقتصاد الكيان وعزله ونزع الشرعية عنه”.

وجاء في البيان “كما تؤكد الحركة أن هذا هو الموقف الثابت والاستراتيجي للحركة، ولم يطرأ عليه أي تغيير ولا سيما في ظل هذا العدوان الغاشم على شعبنا والمجازر اليومية التي يرتكبها ضد أهلنا في قطاع غزة”.

وطالبت الحركة “أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم كل جهود المقاطعة وعزل الكيان وداعميه”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 37 ألف شهيد وأكثر من 86 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.