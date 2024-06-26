عراقية تفتتح مغسلة ملابس وتنافس الرجال في مجالها (فيديو)

ما إن فقدت العراقية سجى عبد الرسول زوجها على يد تنظيم الدولة، حتى بدأت في التفكير بمشروع جديد لكي تعيل طفليها، فكانت مغسلة الملابس الخاصة بها.

وأوضحت سجى عبد الرسول أنه كان عليها تعلم مهارات جديدة من الصفر، لكنها وبشكل سريع أصبحت قادرة على فهم خصوصيات وعموميات كيفية إدارة متجر لغسل الملابس في البصرة.

وقالت: “بعد استشهاد زوجي، قررت أن أكون الأم والأب وأساعد أولادي، فعملت في محل مغسلة ملابس والمحل كان جديد الإنشاء، وكنت أول مرة أعمل، فبدأت أبدع في عملي وتعلمت الغسل والكوي”.

ورأت أنه بعد نجاحها في هذا المكان ونجاح المشروع أنها تستطيع أن تفتتح مشروعها الخاص، مضيفة: “استدنت مبلغًا وقررت أن أفتتح المشروع الخاص بي، والحمد لله اليوم هو ناجح”.

واستدركت سجى عبد الرسول: “هو كل شي بالبداية صعب، فرأيت نفسي أمام مسؤولية أنه أنا الأم والأب ولدي مدارس وأولاد يجب أن أعتني بهم وأهتم بتربيتهم، فكل شيء كان صعبًا والفراق صعب وغير سهل”.

ولفتت إلى أنها واجهت الكثير من المشاكل، وتمكنت من أن تتجاوزها بمفردها، خاصة المتعلقة بالأولاد، واليوم وصل طفلاها إلى المرحلة السادسة والخامسة من الدراسة.

وأوضح مصطفى عبد الكريم أحد زبائن سجى عبد الرسول، أن أبناء المجتمع الشرقي والعراقي تحديدًا يرون أنه من الصعب على المرأة أن تشق طريقها دون الرجل، مضيفًا: “عندما أتيت إلى المغسلة فوجئت بأن العاملات من النساء فقط، أشيد بهم لأن العيشة مستحيلة، فالرجل يشق طريقه بصعوبة فكيف المرأة؟”.

وشدد على تشجيعه للمشاريع الخاصة والصغيرة، وقال: “دائمًا نحن من الداعمين لهذه الأمور”.

ومع مرور الوقت ونجاح مشروع المغسلة التي تديرها المرأة وتمتع طفليها بصحة جيدة، تعبّر سجى بالامتنان للدعم الذي يقدمه المجتمع، داعية المزيد من النساء إلى الانخراط في مجتمع أكثر حرفية، حيث يمكن للرجال والنساء الاستثمار على حد سواء.

واختتمت سجى عبد الرسول حديثها: “الكل متفاجئ بالمشروع، ومن كوني أنا الذي تقوده، الكل يدعمني ويشجعني النساء والرجال، أصبح شيء طبيعي أن نرى كثير من الفتيات ومشاريعهم ناجحة، والمرأة عندما تضع شي في عقلها تنجح”.