أب يودع أبناءه الثلاثة بعد استشهادهم بقصف إسرائيلي لحي الشجاعية (فيديو)

ودّع أب فلسطيني أبناءه الثلاثة الذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

ووقفت العائلة المكلومة في جنازة أبنائها، الأربعاء، ودعا الأب الذي تماسك لحظات أفراد عائلته إلى الصبر.

وكانت جثامين الأطفال قد نُقلت إلى المستشفى وأعلن الأطباء استشهادهم نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت بهم جراء القصف.

ويعتبر حي الشجاعية أحد أكثر المناطق تضررًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، إذ يعاني سكانه قصفًا وهجمات مستمرة من جيش الاحتلال.