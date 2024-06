رشيدة طليب: من المثير للاشمئزاز دعم نواب أمريكيين لتشريع يمنع ذكر عدد الضحايا الفلسطينيين (فيديو)

قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، العضو في مجلس النواب، في كلمة ألقتها أمام المجلس اليوم الخميس إنه “من المثير للاشمئزاز أن زملائي سيدعمون التشريع الذي يمنع المسؤولين الأمريكيين من مجرد ذكر عدد القتلى الفلسطينيين”.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوّت بالموافقة على اقتراح بتعديل في ميزانية الخارجية الأمريكية يحظر عليها الاستناد إلى إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وأكدت رشيدة طليب أن هناك “عنصرية شديدة تجاه الفلسطينيين” من قبل زملاء لها في مجلس النواب، “بحيث لا يريدون الاعتراف بوجود الفلسطينيين على الإطلاق، لا وهم أحياء، ولا بعد موتهم، وهذا مثير للاشمئزاز. هذا إنكار للإبادة الجماعية”.

وأضافت “منذ عام 1948 هناك جهود منظمة، خاصة في هذا المجلس، لنزع الإنسانية عن الفلسطينيين ومحوهم من الوجود”.

It’s disgusting that my colleagues would support legislation to prohibit U.S. officials from even citing the Palestinian death toll.

They want to erase the Palestinians who are living, and now they are trying to erase the Palestinians who are dead. This is genocide denial. pic.twitter.com/ZY3x0BIlQ0

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 27, 2024