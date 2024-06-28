بالحجارة والهراوات.. مستوطنون يهاجمون منزلا في الضفة الغربية (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، منزلًا في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، حيث وثّقت “كاميرا” المراقبة، مجموعة منهم وهم يهاجمون المنزل بالحجارة والهراوات ويحطمون النوافذ والأثاث.

وأظهر مقطع “الفيديو”، الذي وثقته “كاميرا” المراقبة المستوطنين -وهم ملثمون- يهاجمون المنزل الواقع على أطراف بلدة (ترمسعيا) شمال رام الله في الضفة الغربية.

وكان المستوطنون، يتنقلون من أمام المنزل وخلفه وهم يعمدون إلى تحطيم نوافذ المنزل ومحتوياته بالحجارة والهراوات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من المستوطنين يحملون العصي والهراوات، هاجموا منزل المواطن محمد ربيع جبارة، على أطراف بلدة ترمسعيا.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن المستوطنين هاجموا بالحجارة والهراوات المنزل، الذي يقع على أطراف بلدة ترمسعيا، الأمر الذي ألحق أضرارًا مادية بالنوافذ والزجاج، و”الكاميرات” الخارجية، قبل أن يلوذوا بالفرار.