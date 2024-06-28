كانت نائمة.. استشهاد رضيعة جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها في دير البلح (فيديو)

استشهدت الرضيعة الفلسطينية، هاجر أبو قينص -التي لم تكمل عامها الأول- بغارة إسرائيلية وهي نائمة، جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منزل الأسرة في دير البلح وسط غزة.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وقصفت منزلا في محيط منطقة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلة وإصابة آخرين بينهم أطفال.

كما استشهد آخرون جراء قصف منزل آخر بالمدينة، وأصيب آخرون بينهم أطفال بقصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخياما تؤوي نازحين غرب رفح بجنوب القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر طواقم الدفاع المدني أثناء وجودهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين.

ليلة صعبة على غزة

وعاش الفلسطينيون في قطاع غزة ليلة صعبة جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال عدة مناطق، بينها حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأسفرت الهجمات عن 11 شهيدا وعشرات الجرحى في مناطق مختلفة من القطاع وذلك في حصيلة أولية، حسب بيان صدر عن منسق المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص.