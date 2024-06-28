مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة بتل أبيب (فيديو)

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح متوسطة صباح اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة في سيارة في تل أبيب، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وإن الشرطة بدأت التحقيق في الحادث. ولم تعلن هوية القتيل حتى الآن.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن حريقا شبّ في السيارة جراء الانفجار، وظل الرجل محصورًا داخلها، ثم أُعلنت وفاته لاحقًا.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم: “قُتل رجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا كان محاصرًا في سيارة، وأصيب رجل آخر يبلغ من العمر نحو 35 عامًا بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من حروق في جسده”.

ونقلت عن أحد السكان قوله “كنت على بعد شارع، وقع انفجار عنيف هزّ النوافذ، وفي غضون دقيقة بدأت سيارات الإسعاف والشرطة في القدوم وكان هناك شخص محاصر في سيارة”.

وقال مسعفون “عندما وصلنا إلى مكان الحادث.. رأينا سيارة تشتعل فيها النيران بعد انفجارها، وكان رجل محاصرًا داخلها”.

وأشاروا إلى رجل آخر في الثلاثينيات من عمره كان يسير بالقرب من مكان الانفجار ويعاني من حروق في جسده، وقد أصيب “بجروح متوسطة إلى خطيرة”.