نتنياهو يعلق على مقترح بايدن ويؤكد: لست مستعدا لوقف الحرب (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز، اليوم الاثنين، إن حكومته تعمل من أجل إعادة الأسرى في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم قطعوا طريقا طويلا في هذا الإطار.

وأضاف “خلال هذه العملية حافظنا أيضا على أهداف الحرب، وعلى رأسها تدمير حماس، ونُصِر على إكمال هذه المهمة”.

وتابع نتنياهو “هذا جزء من مخططنا. إنه ليس شيئا أضفته الآن، ولم أضفه لأن هناك ضغوطا عليَّ من الائتلاف، ولكنه شيء اتفقنا عليه بالإجماع في مجلس وزراء الحرب”.

“لست مستعدا لوقف الحرب”

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله خلال مناقشة مغلقة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست “لست مستعدا لوقف الحرب”.

وأضاف نتنياهو “لن أكشف تفاصيل الصفقة، ولكن ما عرضه رئيس الولايات المتحدة ليس دقيقا، وهناك تفاصيل أخرى لم يُكشَف عنها”.

ومساء الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل، يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة.

“فجوات” في مقترح بايدن

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الاثنين، أن نتنياهو قال في اجتماع للكنيست إن هناك “فجوات” بين النسخة الإسرائيلية وما قدّمه بايدن.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو قال في اجتماع مغلق مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست إن “المقترح الذي قدّمه بايدن غير مكتمل”.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في هذا الاجتماع “سوف تتوقف الحرب لكي نعيد المخطوفين ولكن بعد ذلك ستكون هناك مباحثات”، موضحا أن هناك تفاصيل أخرى لم يذكرها بايدن في خطابه.

“أخبار زائفة”

ونقلت الصحيفة عن القناة 12 الإسرائيلية قول نتنياهو إن “إسرائيل يمكنها أن توقف الحرب لستة أسابيع، لكن لن توقفها بشكل دائم”.

وأضاف نتنياهو أنه لم يُحدَّد بعد عدد المختطفين الذين سيُطلَق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

ووصف نتنياهو أغلب التقارير عن موقفه من مقترح نتنياهو بأنه “أخبار زائفة”، حسب ما قالت الصحيفة الإسرائيلية.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 36 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 80 ألف مصاب، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي، ومجاعة واسعة أودت بحياة أطفال ومسنين.