عملية مشتركة ضد الاحتلال بحي الشجاعية و”شهداء الأقصى” تضرب قواته وسط رفح (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قصفها مواقع إسرائيلية في محورين شمالي قطاع غزة وجنوبه.

وأفادت الكتائب في بيان مصور بأنها استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال في محور وسط رفح جنوبي القطاع، بمحيط مول العرب، برشقة صاروخية من نوع “107” وقذائف هاون من العيار الثقيل.

عملية مشتركة

وفي عملية مشتركة مع قوات الشهيد عمر القاسم، أعلنت الكتائب قصف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع بقذائف هاون من عيار “60 ملم”.

وأكدت قوات الشهيد عمر القاسم مشاركتها في العملية، ونشرت مشاهد للقصف الذي استهدف التجمع الإسرائيلي في حي الشجاعية.

يأتي هذا التصعيد مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلَّف دمارًا واسعًا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.