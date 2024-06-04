إسرائيل: حريق قرب صفد جراء صواريخ حزب الله (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حريق بغابة قرب مدينة صفد شمالي إسرائيل نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعتراضي لآخر أطلق من لبنان.

وذكرت أن عدد المصابين جراء حرائق شمال إسرائيل المندلعة منذ الأحد، ارتفع إلى 16 هم 7 جنود و9 مدنيين نتيجة استنشاق الدخان، بحسب ما ذكر موقع “واينت الإخباري”.

حرائق هائلة

واندلعت حرائق على نطاق واسع في شمال إسرائيل، ليلة الثلاثاء، في أعقاب ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنّها حزب الله من جنوب لبنان؛ مما دفع إلى إجلاء بعض السكان عن بلدة قريبة من الحدود، وفق السلطات الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان إن “وحدات الإطفاء، بمساعدة من هيئات عدة، تعمل على إخماد النيران” مشيرة إلى أنه تمّ إخلاء العديد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تلتهم مساحات من المناطق الحدودية مع لبنان، التي تشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول، تبادلًا شبه يومي للقصف بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

إرسال تعزيزات في ظل كثافة النيران

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نشر تعزيزات لدعم عناصر الإطفاء في ظل كثافة النيران، موضحًا في بيان أن 6 من جنود الاحتياط أصيبوا إصابات طفيفة “جراء تنشّق الدخان ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتابع الحرائق عن كثب، وذكرت هيئة البثّ الرسمية الإسرائيلية أن نتنياهو عقد الليلة الماضية جلسة لتقييم الأوضاع حول الحرائق الهائلة التي شبّت في شمالي البلاد وفي منطقة كريات شمونة عقب رشقات صاروخية من لبنان.

سلسلة عمليات هجومية

وأتت هذه الحرائق بعد إعلان حزب الله، عن شنّ سلسلة عمليات هجومية أمس الاثنين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، طالت مواقع عسكرية ومواضع انتشار للجنود الإسرائيليين في الشمال.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه ردّ على هذه الهجمات بقصف جوي طال أهدافًا للحزب في جنوب لبنان.

ومنذ اليوم التالي لاندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود مع إسرائيل، وقد سُجّل في الأيام الأخيرة ازدياد في التصعيد بين الطرفين.