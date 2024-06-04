إلغاء عشرات العمليات.. هجوم إلكتروني يضرب مستشفيات كبرى في لندن

ألغت مستشفيات كبرى في لندن بعض العمليات الجراحية، الثلاثاء، بسبب هجوم إلكتروني على أحد مورّدي الخدمات الرئيسيين كان له “تأثير كبير”، خصوصا على عمليات نقل الدم، وفق مذكرات داخلية نُشرت على مواقع التواصل.

وطال الهجوم مؤسسة “سينوفيس” التي تقدّم خدمات علم الأمراض في لندن، ومستشفيات “كينغز كوليدج” و”غايز” و”سانت توماس” في وسط العاصمة البريطانية.

وكتب إيان أبس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (غايز آند سانت توماس إن إتش إس فاونديشن ترست)، في مذكرة “أستطيع أن أؤكد أن شريكنا في علم الأمراض سينوفيس تعرّض لحادث كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات في وقت سابق اليوم، وهو مستمر”.

وأضاف “ولهذا تأثير كبير على تقديم خدماتنا، مع تأثر عمليات نقل الدم بشكل خاص”.

وتابع قائلا “لقد أُلغِيت بالفعل بعض الأنشطة أو أُعِيد توجيهها إلى مقدمي خدمات آخرين”.