الأونروا تحذر بعد توقف محطات لتحلية المياه في غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء، من تداعيات توقف عمل محطات لتحلية المياه في قطاع غزة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتيسير الوصول إلى المياه بشكل فوري.

وقالت الوكالة الأممية في تغريدة على منصة إكس “توقفت محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل لعدم توفر الوقود في غزة”، وحذرت “ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا”.

لعدم توفر الوقود في #غزة محطات هامة لتحلية المياه توقفت عن العمل.ليس لدى الناس ما يكفي من الماء.أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا. تُجبر العائلات بما في ذلك الأطفال على السير طويلاً للحصول على الماء الماء ضروري للحياة – ويجب على السلطات الإسرائيلية توفير الوصول إليه فورًا pic.twitter.com/jkaq6CuLVa — الأونروا (@UNRWAarabic) June 4, 2024

“رحلة طويلة بحثا عن المياه”

وأكدت أن توقف تلك المحطات يجبر العائلات بما في ذلك الأطفال على السير مسافات طويلة للحصول على المياه، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتيسير الوصول إلى المياه بشكل فوري.

ولم يصدر عن بلديات القطاع تعقيب فوري حول مواقع محطات التحلية التي توقفت عن العمل، إلا أن هذه المحطات شهدت منذ بداية الحرب توقفا متكررا بسبب نفاد الوقود.

وخلال الأشهر الماضية عاد عدد من محطات التحلية إلى العمل بعد أن وفرت لها جهات دولية كميات محدودة من الوقود ضمن مساعدات إنسانية.

أنشطة إسرائيل العسكرية

وفي هذا السياق، قالت مسؤولة أممية، أمس الاثنين، إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية منذ 6 مايو/أيار المنصرم أدت إلى شلل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وكشفت مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأونروا جولييت توما خلال مقابلة صحفية -في معرض وصفها للأسباب التي أدت إلى إعاقة الاستجابة الإنسانية في غزة- عن أن تلك الأسباب تشمل القيود المفروضة على حركة الوكالة.

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن، منع الإمدادات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم (جنوب) وعدم منح السلطات الإسرائيلية التصاريح الكافية لتحرك الفرق، وقالت إن المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبو سالم أصبحت خطيرة للغاية.

والأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن وفاة طفلين بسبب سوء التغذية في مستشفيات مدينة دير البلح، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنساني الصعب في غزة.