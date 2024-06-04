الضفة.. جيش الاحتلال يقتل شابين في طولكرم ويحتجز جثمانيهما

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر أمني، استشهاد الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، وأحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمانيهما.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبها، نعت لجنة التنسيق الفصائلي في طولكرم كلا من جبارة، ورجب، وأعلنت الحداد في المدينة.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم فجر اليوم، عدة أحياء من مدينة طولكرم، ونصب فيها القناصة على أسطح العمارات.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

واستنادا إلى بيانات وزارة الصحة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 527 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف جريح.

وبالتزامن مع الحرب على غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، إلى جانب تصعيد مستوطنين اعتداءاتهم على السكان؛ مما أسفر أيضا عن اعتقال نحو 9 آلاف فلسطيني وفق مصادر رسمية فلسطينية.