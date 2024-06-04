شهداء وجرحى في قصف مركز إيواء في دير البلح وسط غزة (فيديو)

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وجُرح آخرون من بينهم أطفال، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين وسيارة على باب مركز إيواء للنازحين شمال دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بأن عدد الشهداء الذين سقطوا بالقصف الإسرائيلي بجوار مقر كلية فلسطين التقنية الذي يؤوي آلاف النازحين، بلغ 8.

وذكر شهود عيان أنه جرى نقل عدد من الشهداء والمصابين، على عربات تجرها الحيوانات بسبب أزمة الوقود التي يعيشها قطاع غزة جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.

وأضاف شهود العيان أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بجوار مركز إيواء كلية فلسطين التقنية، تبعتها غارة ثانية استهدفت مجموعة من المدنيين أمام المركز نفسه.

وأظهرت صور للجزيرة مباشر اللحظات الأولى بعد الاستهداف الذي حدث في منطقة تشهد اكتظاظا بالنازحين الذين لجؤوا إليها هربا من القصف الإسرائيلي، لكونها من المناطق التي زعم جيش الاحتلال أكثر من مرة أنها آمنة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 119 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.