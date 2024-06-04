نائبة فرنسية تهاجم رئيسة البرلمان لإقرارها عقوبات ضد نائب رفع العلم الفلسطيني

وجّهت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية، ماتيلد بانو، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل بيفيه، بعد إقرارها عقوبات لنائب من الحزب رفع العلم الفلسطيني داخل قاعة الجلسات.

ووصفت بانو، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية لكتلة فرنسا الأبية، العقوبات التي فرضت على عضو كتلتها، سبستيان دولوغو، بأنها “مبالغ فيها” بسبب رفعه العلم الفلسطيني داخل البرلمان.

واتهمت بانو بيفيه بأنها “لا تكف عن التعبير عن دعمها غير المشروط لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو” وأنها “فرضت أكبر عدد من العقوبات داخل قبة البرلمان في تاريخ الجمهورية الفرنسية”.

🔴 Mathilde Panot recadre en direct Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale « Des gens portant des keffiehs ou des pins avec une pastèque sont sanctionnés. Même chose à l'Assemblée : Sébastien Delogu a été victime d'une sanction disproportionnée ! Yaël Braun-Pivet… pic.twitter.com/hy17fii4AH — L'insoumission (@L_insoumission) June 4, 2024

وكان النائب عن حزب فرنسا الأبية سيباستيان دولوغو قد عبر عن مساندته ودعمه لغزة برفع علم فلسطين خلال جلسة مساءلة للحكومة في البرلمان في 28 مايو/أيار الماضي، لتتم معاقبته بتعليق عضويته 15 يوما من طرف الجمعية الوطنية العامة (البرلمان الفرنسي).

وقال دولوغو في تصريحات لوسائل إعلام “لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة، لأنه في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي، وهناك إبادة جماعية تحدث”.

وانتخب ديلوغو في الدائرة 7 لبوش دو رون عام 2022، وكان يعمل بائعا ثم عمل وكيل أمن وأخيرا سائق سيارة أجرة، وشارك في المعركة ضد “أوبر” عام 2016، ثم انضم إلى حزب فرنسا الأبية خلال الانتخابات التشريعية لعام 2017.