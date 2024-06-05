أكسيوس: المالديف تواجه معركة مع الكونغرس بشأن منع الإسرائيليين من دخول أراضيها

كشف موقع أكسيوس الإخباري أن المشرعين الأمريكيين يعكفون على صياغة تشريع يهدف إلى منع جزر المالديف من حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مطلع أن النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، جوش غوتهايمر، وضع تشريعا خاصا من شأنه ربط المساعدة الأمريكية لجزر المالديف بالسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد.

وكانت جزر المالديف، الأرخبيل الصغير ذو الأغلبية المسلمة والوجهة السياحية العالمية، قد أصبحت هذا الأسبوع أول دولة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعلن عن خطط لفرض حظر عام على جوازات السفر ردّا على الحرب في غزة.

ونقل الموقع أن غوتهايمر الذي يُعَد أحد أقوى المدافعين عن إسرائيل في الكونغرس، يعمل مع زملائه في كلا الحزبين على مشروع القانون، الذي سيطلق عليه “قانون حماية سفر الحلفاء”.

وأعلنت حكومة جزرالمالديف يوم الأحد، منع الإسرائيليين من دخول أراضيها جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكر مكتب رئيس المالديف محمد مويزو في بيان أن الحكومة قررت إدخال التعديلات اللازمة على القوانين، لمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية.

وأضاف أن جزر المالديف ستفرض الحظر على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية بناء على توصية من حكومته.

كما عيَّن الرئيس مويزو مبعوثا خاصا “لتقييم الاحتياجات الفلسطينية”، وأطلق حملة لجمع التبرعات لتقديم المساعدات إلى غزة تسمى “المالديفيون متضامنون مع فلسطين”.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، زار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من السياح الأجانب الوافدين على البلاد.

وبهذا الإجراء تنضم جزر المالديف إلى 27 دولة أخرى ذات أغلبية مسلمة تفرض حظرا طويل الأمد على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية.