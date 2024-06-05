الجيش الأردني يعلق بعد إعلان إسرائيل قتل شخص حاول اجتياز الحدود

صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني فجر الاربعاء، لوكالة الأنباء الرسمية، أن “ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول مقتل متسلل بعد اجتيازه الحدود الأردنية إلى الغرب يعود لشخص من جنسية غير أردنية”.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قتل شخصا حاول الدخول عبر الحدود الأردنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل كان يصرخ على القوات الإسرائيلية المتواجدة على الحدود قبل أن يتم قتله.

وأضافت أنه “لا توجد خسائر في صفوف قواتنا”.

بدورها قالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية في وقت سابق الثلاثاء إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت شخصا حاول عبور الحدود من الأردن.

وأضافت “شوهد رجل بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) يحاول عبور السياج الحدودي مع الأردن”، مشيرة إلى أنه تم “تحييده” من قبل قوة إسرائيلية كانت متواجدة هناك.

وأوضحت أن قوات الأمن متواجدة في مكان الحادث، وتحقق في ملابساته.