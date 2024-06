ترمب: هذه الملفات سرية وسأكشف عنها حال فوزي بالانتخابات (فيديو)

صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الأحد الماضي، في لقاء له مع قناة “فوكس نيوز”، عن عزمه الكشف عن ملفات سرية مغلقة عدة في حال فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأبدى ترمب استعداده لفضح تلك الملفات المستترة المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، واغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

تصريحات ترمب، أثارت الجدل عبر المنصات، إذ اعتبرها الكثيرون “محض وعود شعبوية زائفة”، متسائلين “لمَ أبقى عليها طي الكتمان خلال فترة ولايته الأولى؟”.

وكتب الصحفي الاستقصائي كلان ديستان “أصبح الجمهور أكثر يقظة في عام 2024 مما كانوا عليه في عام 2016، والأهم من ذلك، لدينا منصة لمناقشة المعلومات ونشرها فعليًا، وتمييز الفساد”.

Trump vows to declassify documents pertaining to 9/11, JFK, and Epstein.

The public are substantially more awake in 2024 than they were in 2016, and most importantly, we have a safe platform on X to actually discuss and disseminate the information, nullifying the corrupt MSM.… pic.twitter.com/uNp9Tnk0x0

— Clandestine (@WarClandestine) June 2, 2024