“في زمن غزة الصعب”.. فلسطيني يبتكر طريقة مبسطة لتحلية مياه البحر (فيديو)

في الزمن الصعب الذي تعيشه غزة وسط الغارات والقصف والدمار والأزمات المتعددة التي تعصف بها ومنها أزمة المياه، لجأ فلسطيني إلى ما يحتكم عليه من مواد بسيطة في محاولة لتوفير المياه.

وابتكر الفلسطيني أحمد عفانة طريقة مبسطة لتنقية مياه البحر المالحة، بسبب أزمة نقص المياه جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة والحصار على قطاع غزة.

ودفعت الظروف القاسية في غزة وندرة المياه أحمد عفانة إلى ابتكار طريقة بسيطة لجعل مياه البحر “صالحة للشرب” يمكن أن يسهم بها في توفير المياه ولو في حدها الأدنى.

وبإمكانات بسيطة من مواد متوفرة لديه، عمد عفانة إلى استنباط طريقة مبسطة يمكن أن يحوّل بها مياه البحر إلى مياه يمكن شربها، فانهمك في إحضار المواد البسيطة وحملها إلى خارج خيمته وشرع في التحضير.

الفحم والحجارة والقطن

ومن مواد بسيطة كانت متوفرة لديه، عمل عفانة على تحضير آلة تنقية المياه من زجاجة ماء كبيرة “مقطوعة” استخدمها كفلتر، ووضع داخلها القطن والحجارة والفحم وبعض الرمل.

وبعد أن انتهى عفانة من تمرير مياه البحر داخل الفلتر الذي ابتكره من المواد المحلية المتوفرة، وضع كوبا فارغا تحت المياه المستخلصة من الفلتر الذي صنعه، وشرب منها.

لعدم توفر الوقود في #غزة محطات هامة لتحلية المياه توقفت عن العمل.ليس لدى الناس ما يكفي من الماء.أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا. تُجبر العائلات بما في ذلك الأطفال على السير طويلاً للحصول على الماء الماء ضروري للحياة – ويجب على السلطات الإسرائيلية توفير الوصول إليه فورًا pic.twitter.com/jkaq6CuLVa — الأونروا (@UNRWAarabic) June 4, 2024

الأونروا تحذر

وأمس الثلاثاء، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تداعيات توقف عمل محطات لتحلية المياه في قطاع غزة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتيسير الوصول إلى المياه بشكل فوري.

وقالت الوكالة الأممية في تغريدة على منصة إكس “توقفت محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل لعدم توفر الوقود في غزة”، وحذرت “ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا”.

“رحلة طويلة بحثا عن المياه”

وأكدت المنظمة أن توقف تلك المحطات يجبر العائلات بما في ذلك الأطفال على السير مسافات طويلة للحصول على المياه، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتيسير الوصول إلى المياه بشكل فوري.

وتوقف الكثير من محطات التحلية عن العمل جراء القصف والغارات الإسرائيلية، كما شهدت هذه المحطات منذ بداية الحرب على غزة توقفا متكررا بسبب نفاد الوقود.

وخلال الأشهر الماضية، عاد عدد من محطات التحلية إلى العمل بعد أن وفرت لها جهات دولية كميات محدودة من الوقود ضمن مساعدات إنسانية.