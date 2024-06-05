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“في زمن غزة الصعب”.. فلسطيني يبتكر طريقة مبسطة لتحلية مياه البحر (فيديو)

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5/6/2024

في الزمن الصعب الذي تعيشه غزة وسط الغارات والقصف والدمار والأزمات المتعددة التي تعصف بها ومنها أزمة المياه، لجأ فلسطيني إلى ما يحتكم عليه من مواد بسيطة في محاولة لتوفير المياه.

وابتكر الفلسطيني أحمد عفانة طريقة مبسطة لتنقية مياه البحر المالحة، بسبب أزمة نقص المياه جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة والحصار على قطاع غزة.

سكان ينتظرون ملء حاويات بالمياه في مدرسة مدمرة بمخيم جباليا (الفرنسية)

ودفعت الظروف القاسية في غزة وندرة المياه أحمد عفانة إلى ابتكار طريقة بسيطة لجعل مياه البحر “صالحة للشرب” يمكن أن يسهم بها في توفير المياه ولو في حدها الأدنى.

وبإمكانات بسيطة من مواد متوفرة لديه، عمد عفانة إلى استنباط طريقة مبسطة يمكن أن يحوّل بها مياه البحر إلى مياه يمكن شربها، فانهمك في إحضار المواد البسيطة وحملها إلى خارج خيمته وشرع في التحضير.

فلتر مبسط لتنقية مياه البحر

الفحم والحجارة والقطن

ومن مواد بسيطة كانت متوفرة لديه، عمل عفانة على تحضير آلة تنقية المياه من زجاجة ماء كبيرة “مقطوعة” استخدمها كفلتر، ووضع داخلها القطن والحجارة والفحم وبعض الرمل.

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وبعد أن انتهى عفانة من تمرير مياه البحر داخل الفلتر الذي ابتكره من المواد المحلية المتوفرة، وضع كوبا فارغا تحت المياه المستخلصة من الفلتر الذي صنعه، وشرب منها.

الأونروا تحذر

وأمس الثلاثاء، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تداعيات توقف عمل محطات لتحلية المياه في قطاع غزة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتيسير الوصول إلى المياه بشكل فوري.

وقالت الوكالة الأممية في تغريدة على منصة إكس “توقفت محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل لعدم توفر الوقود في غزة”، وحذرت “ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا”.

طفلة فلسطينية نازحة تستخدم عربة لنقل المياه في خان يونس (الفرنسية)

“رحلة طويلة بحثا عن المياه”

وأكدت المنظمة أن توقف تلك المحطات يجبر العائلات بما في ذلك الأطفال على السير مسافات طويلة للحصول على المياه، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتيسير الوصول إلى المياه بشكل فوري.

وتوقف الكثير من محطات التحلية عن العمل جراء القصف والغارات الإسرائيلية، كما شهدت هذه المحطات منذ بداية الحرب على غزة توقفا متكررا بسبب نفاد الوقود.

وخلال الأشهر الماضية، عاد عدد من محطات التحلية إلى العمل بعد أن وفرت لها جهات دولية كميات محدودة من الوقود ضمن مساعدات إنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر