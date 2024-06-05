كتائب شهداء الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم تستهدفان قوة إسرائيلية في محور نتساريم (فيديو)

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، عن عملية عسكرية مشتركة قام بها مقاومون في محور نتساريم.

ومحور نتساريم أو (مفرق الشهداء) هو ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي قطاع غزة، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين استشهدوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، بينهم الطفل محمد الدرة.

التحضير للعملية

ونشرت قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى مقطع فيديو يُظهر خطوات تجهيز شباب المقاومة للقذائف ووضعها على منصات الإطلاق، وعملية إطلاقها على الأهداف المحددة، أمس الثلاثاء.

وكُتب تعليق على مقطع الفيديو يقول “معركة طوفان الأقصى- قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى- فلسطين تستهدفان قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم بقذائف الهاون”.

المقاومة الفلسطينية تتصدى

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشطت فصائل المقاومة الفلسطينية جميعها في القيام بعمليات عسكرية والتصدي للقوات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية.

وتكبد الجيش الإسرائيلي جراء ذلك العديد من القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في المحاور بكل قطاع غزة أو عمليات الاقتحام للضفة الغربية المحتلة.

توثيق العمليات العسكرية

واعتادت فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، توثيق عملياتها العسكرية ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر الماضي.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 9 من جنوده في انفجار ذخائر بقاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل أمس الثلاثاء.

وقال عبر منصة إكس “وقع أمس انفجار ذخائر في قاعدة للجيش الإسرائيلي، ونتيجة للانفجار، أصيب جنديان بجروح خطرة وجنديان بجروح متوسطة، بينما أصيب خمسة بجروح طفيفة، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى”.