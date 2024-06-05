مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية: الحرب على غزة اقتربت من نهايتها (فيديو)

قال نبيل عمرو، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزيرالإعلام والثقافة الفلسطيني الأسبق، إن الحرب على قطاع غزة اقتربت من نهايتها حتى قبل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما تم حصر المواجهات العسكرية بين جيش الاحتلال والمقاومة في رفح ومناطق أخرى قليلة مشتعلة.

وأضاف عمرو في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أنه لم تعد هناك إمكانية لإطالة أمد الحرب أكثر مما استمرت، مؤكدا أن الداخل الإسرائيلي يشهد رفضا متزايدا للحرب نظرا لتواضع النتائج بعد 8 أشهر من القتال، وأن العالم اليوم أصبح في جهة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في جهة أخرى.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطين أن “مبادرة الرئيس الأمريكي الخاصة بوقف الحرب وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مبادرة جدية يجب أن تتعامل معها حماس بجدية أيضا، طالما أن التحفظات تأتي من إسرائيل ومن يدعمها في الكونغرس”.

ورأى المسؤول الفلسطيني أن هناك فرصة قوية لوقف الحرب على غزة، رغم وجود الشك الملازم في تعامل الفلسطينيين مع الإدارة الأمريكية.

وقال “نحن حيال مبادرة جدية لكن لا نعرف هل ستطبَّق بجميع بنودها أم إن هناك إضافات سيتم إدخالها أو معوقات جديدة ستأتي من الطرف الإسرائيلي”.

وأضاف أن حرب غزة المتواصلة منذ نحو 8 أشهر فشل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إلحاق الهزيمة بحماس، رغم الدعم السياسي والعسكري والمالي الذي حظيت به إسرائيل من الإدارة الأمريكية، مضيفا أنه خلال هذه الفترة تم تجريب جميع القنابل الأمريكية في قطاع غزة.

وخلص المسؤول الفلسطيني إلى القول “مبادرة الرئيس بايدن صدرت عن شريك في الحرب الإسرائيلية على غزة، ومع ذلك يجب التعامل معها بكل جدية، لكن مع الكثير من الحذر”.