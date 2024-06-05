مظاهرات في أكثر من 60 موقعا داخل إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى فورا (فيديو)

شهد أكثر من 60 موقعًا في إسرائيل مظاهرات شارك فيها المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقبول الصفقة فورًا وإطلاق سراح أقربائهم.

وفي مدينة تل أبيب، أغلق المتظاهرون الطريق العام ورفعوا لافتات تتهم نتنياهو بالتقاعس عن إطلاق سراح الأسرى، بينما سُجل عدم انتظام في حركة سير السيارات في المناطق التي شهدت تجمُّع المتظاهرين.

وأوضحت أم أسير إسرائيلي أنه آن الأوان لعودة جميع الأسرى بعد 8 أشهر من الأسر.

وأضافت أن هذا الأسر لا ينبغي أن يستمر إلى ما لا نهاية.

وتقول إسرائيل إن 37 أسيرًا لقوا حتفهم، لكن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يقدّرون بشكل خاص أن عددهم قد يكون أعلى من ذلك بكثير.