ابنتا مارادونا توقفان مزادا على جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها

أيدت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، طلبًا تقدم به ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لوقف مزاد مزمع عقده لجائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها النجم الراحل كأفضل لاعب في كأس العالم 1986 بالمكسيك.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية أن محكمة الاستئناف في فرساي ألغت حكمًا قضائيًا سابقًا سمح بمواصلة المزاد، رغم معارضة ابنتي مارادونا في نزاع على الملكية.

وحتى صدور الحكم النهائي بشأن نزاع الملكية، أمرت محكمة فرساي بفرض حراسة قضائية على الجائزة.

استرداد الجائزة بعد سرقتها

وظلت الجائزة مفقودة لعقود من الزمن، وتردد أنه تمت سرقتها من خزانة أحد البنوك في مدينة نابولي الإيطالية عام 1989 عندما كان يلعب مارادونا لفريق نابولي.

وكشفت تقارير إخبارية أن الجائزة ظهرت مجددًا عام 2016 عندما اشتراها أحد هواة جمع العملات مقابل مبلغ صغير من المال إلى جانب جوائز أخرى، دون أن يعرف في ذلك الوقت هوية تلك الجائزة.

وخلص تقريران من الخبراء في وقت لاحق إلى أن هذه الجائزة هي جائزة الكرة الذهبية لعام 1986، فيما طالبت ابنتا مارادونا بملكيتها بصفتهما ورثة اللاعب، وقالتا إنه لا يمكن بيعها في مزاد علني.

وقاد مارادونا منتخب الأرجنتين للتتويج بمونديال 1986 للمرة الثانية في تاريخ منتخب (راقصي التانجو)، عقب فوزه 3 / 2 على منتخب ألمانيا الغربية آنذاك في المباراة النهائية للبطولة.

ويعد مارادونا إلى جانب مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي بيليه، من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور.