الثالثة في التاريخ.. شركة إنفيديا تتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

تجاوزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا الأمريكية، المتخصصة في صناعة شرائح الذكاء الصناعي فائقة السرعة، 3 تريليونات دولار، الأربعاء، بعد الارتفاع المستمر في قيمة أسهمها، لتصبح ثالث شركة في التاريخ تصل إلى هذه القيمة.

وارتفعت قيمة سهم إنفيديا بنحو 5.2% الأربعاء لتصل إلى 1224.40 دولار، ما رفع القيمة الإجمالية للشركة إلى 3 تريليون دولار، وهي القيمة التي بلغتها شركة آبل أولا ثم لحقت بها شركة ميكروسوفت.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير، الأربعاء، أن قيمة سهم شركة إنفيديا تضاعفت خلال العام الجاري، واستطاعت أن تضيف تريليون دولار إلى قيمتها خلال 3 أشهر تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أن السبب في “هذه الزيادة الحادة وغير المسبوقة في قيمة سهم شركة إنفيديا يرجع إلى الدور الذي تلعبه الشرائح التي تنتجها الشركة في تشغيل الذكاء الصناعي بشكل يهدد بتعطيل تقريبا كل الصناعات الرئيسية”.

“ثورة صناعية جديدة”

وكان جنسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، أعلن مؤخرا “بداية ثورة صناعية جديدة”، حيث تمكنت الشركة من تحويل ما قيمته تريليون دولار من مراكز البيانات ليتم الاستفادة بها في الحصول على الذكاء الصناعي.

وأوضحت الصحيفة أن شركة إنفيديا تسيطر حاليا على نحو 80% من سوق شرائح الذكاء الصناعي، وأن هناك طلبا واسعا على هذه الشرائح، التي تصل قيمة الواحدة منها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وفي شهر مارس/آذار الماضي أعلن هوانغ عن الشريحة الجديدة للشركة، والتي تحمل اسم “بلاك ويل-200″، وهي أسرع وأكبر حجما من الشريحة السابقة التي حققت نجاحا مذهلا، والتي تحمل اسم “أتش-100”.

وأكد هوانغ أن مبيعات الشريحة الجديدة سوف تدر “الكثير من الإيرادات”، على حد وصفه، وذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين.

سيطرة على سوق الشرائح

ووصف المحلل المالي بين ريتيس، الوضع المتميز الذي تتمتع به إنفيديا في سوق شرائح الذكاء الصناعي في مذكرة لعملاء الشركة بقوله “لا نرى أحدا بمقدوره تحدي إنفيديا بشكل مؤثر في السنتين القادمتين، أخذا في الاعتبار الآفاق المنتظرة لشريحة بلاك ويل”.

يذكر أن قيمة إنفيديا بلغت تريليون دولار في صيف العام الماضي 2023، وارتفعت إلى تريليوني دولار في فبراير/شباط من العام الجاري 2024.

وتعكس الزيادة الكبيرة في قيمة أسهمها توقعات المستثمرين بأن الشركة سوف تواصل نجاحها، نظرا لسيطرتها بشكل كبير على سوق شرائح الذكاء الصناعي فائقة السرعة.

غير أن التحدي الاكبر للشركة هو مواجهة منافسة شرسة من شركات عملاقة في التكنولوجيا، مثل ميكروسوفت، التي لا ترغب في الاعتماد بشكل مستمر على الشرائح التي تنتجها إنفيديا.

وترغب مجموعة من الشركات، التي رصدت استثمارات ضخمة، في تطوير شرائح قوية ومتطورة للذكاء الصناعي بحيث تحد من هيمنة شركة إنفيديا على هذا السوق.

يذكر أن شركة إنفيديا لا تقوم بتصنيع الرقائق الخاصة بها، بل تلجأ إلى شركات متخصصة، وعلى رأسها شركة “تي سي أم سي” التايوانية (شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات).