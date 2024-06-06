الجزيرة مباشر ترصد الدمار بعد مجزرة النصيرات.. و”سي إن إن” تكشف السلاح المستخدم في الهجوم (فيديو)

وثّقت “كاميرا” الجزيرة مباشر، الخميس، آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) كانت تؤوي عددًا من النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد حجم الدمار الذي خلّفه القصف بالمدرسة، ما أسفر عن استشهاد العشرات من النازحين أغلبهم من النساء والأطفال.

من جانبها كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، أن جيش الاحتلال استخدم أسلحة أمريكية في هجومه على المدرسة.

وخلص تحليل “سي إن إن” لمقطع مصور من مكان مجزرة النصيرات ومراجعة أجراها خبير أسلحة متفجرة (لم تسمّه) إلى أن ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم على مدرسة (الأونروا).

وحددت “سي إن إن” شظايا قنبلتين أمريكيتي الصنع على الأقل من طراز “GBU-39” ذات القطر الصغير (SDB) في مقطع مصور التقطه صحفي يعمل لدى الشبكة نفسها في مكان الهجوم.

#مجزرة_النصيرات تُشعل غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل إثر استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين وسط قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1Kdj8KWzG0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 6, 2024

وهذه هي ثاني مرة خلال أسبوعين تتمكن فيها شبكة “سي إن إن” من التحقق من استخدام الذخائر المصنعة في الولايات المتحدة في الهجمات الإسرائيلية القاتلة التي تستهدف الفلسطينيين النازحين، وكانت الأولى الغارة القاتلة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح في 26 مايو/أيار الماضي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 جراء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي فجرًا باستهدافه مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان إن من بين الشهداء 14 طفلًا و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحًا بينهم 23 طفلًا و18 امرأة.